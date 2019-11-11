EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|KFEIN
|8,70
|94.458.078
|% 16,62
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|OLMIP
|4,92
|6.020.990
|% 14,95
|SMART
|3,64
|248.171.984
|% 12,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4072
|7,4443
|% 0,83
|Frank
|5,7834
|5,8183
|% 0,52
|Riyal
|1,5339
|1,5416
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.461
|1.461
|2,66
|Altın Gr.
|271
|271
|0,99
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|Tam
|1.796
|1.841
|5,11
|Yarım
|868
|890
|2,48
|Çeyrek
|435
|445
|1,23
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,83
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,00
|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-0,46
Seans Raporu
- 16:38ASUZU Yüzde 4.13 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 734 adet işlem
- 16:37XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 23 artarak (% 0.42 ) 99, 572
- 16:37 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, METAL, OLMIP, UMPAS, IHGZT
- 16:37 OSMEN, BOSSA, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 16:37 PINSU, RODRG, MEMSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında