***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2019 17:45
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan bölüm yöneticisi Ali Gökhan KARGI 21.10.2019 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevlerinden ayrılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794257
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0525
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0649
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,63
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64