***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak bölüm yöneticisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiFakı Buluç DEMİRELTel : 0 312 201 88 00Faks: 0 312 286 96 58E-posta: fakibulucdemirel@euroyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804754BIST