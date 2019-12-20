GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.12.2019 15:18
GÜNCEL HABERLER



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKYO00027 100.000 150.000,000 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKYO00027 Hamiline
B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 19.900.000 29.850.000,000 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUKYO, TREEKYO00019 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
- Şirket ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,
- Sermaye artırımında (A) grubu pay sahibine (A) grubu, (B) grubu pay sahibine (B) grubu pay verilmesine,
- Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804554


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:34111.238
Değişim :  0,58% |  638,09
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,33 712.535.373 % 19,00  
MTRYO 7,01 10.747.691 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.692 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.421.063 % 13,01  
GOODY 3,98 165.952.258 % 10,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7222 7,7609 % 0,14  
Frank 6,0254 6,0617 % -0,47  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 -0,12  
Altın Gr. 282 283 -0,22  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,19 17,24 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 66,37 66,37 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru