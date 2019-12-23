***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan kurumsal yönetim komite üyeleri 23.12.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiOsman DEMİRCİ Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiGülnur BERBER CİVELEK Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiFakı Buluç DEMİREL Komite Üyesi- Yatırımcı İlişkileri bölüm Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804755BIST