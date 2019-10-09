***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2019 11:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ECB Fonu 2019/3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 34.628,57 % 0,00525 % 0,1259 % 5.989,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791773
BIST
13:16101.211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -648,07
|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
100.912
13:165,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,8380
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8467
En Düşük
5,8186
13:166,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4242
En Düşük
6,3744
13:16282,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 282,27
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
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283,35
En Düşük
281,72