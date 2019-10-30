***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 580.249 681.856 233.298 189.088TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)580.249 681.856 233.298 189.088BRÜT KAR (ZARAR)580.249 681.856 233.298 189.088Genel Yönetim Giderleri15 -1.872.871 -2.015.970 -611.021 -670.726Pazarlama Giderleri15 -2.536 -16.727 0 -473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 7.125 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.280 -13.120 -1.802 -752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.289.313 -1.363.961 -379.525 -482.863FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.289.313 -1.363.961 -379.525 -482.863Finansman Gelirleri17 660.995 403.006 207.460 161.459Finansman Giderleri17 -16.332 -13.244 -6.527 -5.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-644.650 -974.199 -178.592 -327.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-644.650 -974.199 -178.592 -327.040DÖNEM KARI (ZARARI)-644.650 -974.199 -178.592 -327.040Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-644.650 -974.199 -178.592 -327.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.241.135 -1.661.611Dönem Karı (Zararı)-644.650 -974.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-630.238 -387.198Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.738 7.684Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.130 1.438Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 26.130 1.438Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-660.995 -399.266Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -660.995 -399.266Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.111 2.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-966.247 -181.789Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.252 35.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.856 -189İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.856 -189Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.756 -32.561Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.154 -14.342Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-9.681 -11.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler154.956 -143.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.018.812 -15.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4 -1.018.812 -30.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.825Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.241.135 -1.543.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 0 -118.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.405 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.405 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.660.995 1.399.266Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.000.000 1.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 2.000.000 1.000.000Alınan Faiz660.995 399.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)462.265 -262.345NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)462.265 -262.345DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.208.308 2.719.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.670.573 2.457.244Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.691.564 3.210.487Finansal Yatırımlar5 98.998 97.887Ticari Alacaklar83.642 64.390İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 70.676 51.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.966 12.892Diğer Alacaklar7 43.371 1.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 43.371 1.515Peşin Ödenmiş Giderler12 59.578 9.822Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 0ARA TOPLAM4.977.153 3.384.101TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.977.153 3.384.101DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar80 80İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80 80Maddi Duran Varlıklar8 1.302 1.302Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.391 54.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.773 55.916TOPLAM VARLIKLAR4.984.926 3.440.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar71.208 53.054İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 18.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 71.208 34.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 51.197 60.878Diğer Borçlar195.414 40.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 189.430 36.271İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.984 4.187Kısa Vadeli Karşılıklar11 58.400 64.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar58.400 64.192ARA TOPLAM376.219 218.582TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.219 218.582UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar136.101 104.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 136.101 104.179TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.101 104.179TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER512.320 322.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.472.606 3.117.256Ödenmiş Sermaye13 9.000.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -168.222 -168.222Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -168.222 -168.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -168.222 -168.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.089 15.089Yasal Yedekler13 15.089 15.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.729.611 -2.483.572Net Dönem Karı veya Zararı-644.650 -1.246.039TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.472.606 3.117.256TOPLAM KAYNAKLAR4.984.926 3.440.017Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402Transferler-1.359.072 1.359.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-974.199 -974.199 -974.199Dönem Karı (Zararı)-974.199 -974.199 -974.199Sermaye Arttırımı13 1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -170.115 15.089 -2.483.572 -974.199 3.387.203 3.387.203Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256Transferler-1.246.039 1.246.039 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-644.650 -644.650 -644.650Dönem Karı (Zararı)-644.650 -644.650 -644.650Sermaye Arttırımı13 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -644.650 4.472.606 4.472.606Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-644.650 -974.199 -178.592 -327.040DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-644.650 -974.199 -178.592 -327.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-644.650 -974.199 -178.592 -327.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795593BIST