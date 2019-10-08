***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri437,69 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,11Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.557,21 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti8.004,83 % 0,27Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.889,89 % 0,1Fon Yönetim Ücreti42.651,66 % 1,45Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu103,88 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.259,96 % 0,08Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.285,94 % 0,04TOPLAM GİDERLER62.498,42 % 2,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.932.667,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791626BIST