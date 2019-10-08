***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri156,74 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,31Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.920,37 % 0,18Bağımsız Denetim Ücreti4.655,39 % 0,44Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.042,69 % 0,1Fon Yönetim Ücreti15.438,18 % 1,46Hisse Senedi Komisyonu57,04 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu1,64 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.555,24 % 0,15Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.342,8 % 0,13TOPLAM GİDERLER29.477,45 % 2,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.060.274,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791627BIST