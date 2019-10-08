***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.050,01 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.647,62 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti16.658,18 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.981,94 % 0,05Fon Yönetim Ücreti182.854,03 % 0,66Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu173,36 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu31.351,41 % 0,11Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.103,8 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.359,5 % 0,66Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.358,36 % 0,03TOPLAM GİDERLER266.845,57 % 0,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.503.088,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791628BIST