***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 17:59
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
ECB Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.050,01 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.647,62 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
16.658,18 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.981,94 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
182.854,03 % 0,66
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
173,36 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
31.351,41 % 0,11
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.103,8 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.359,5 % 0,66
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.358,36 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
266.845,57 % 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.503.088,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791628
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,19
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88