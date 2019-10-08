***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 17:59
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
ECV Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.010,35 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.907,02 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
15.420,62 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.210,69 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
353.405,19 % 1,43
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.179,93 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.510,58 % 0,04
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.380,91 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.345,28 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.755,1 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
425.433,03 % 1,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.675.856,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791629
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,19
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88