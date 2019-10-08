***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.010,35 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.907,02 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti15.420,62 % 0,06Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.210,69 % 0,09Fon Yönetim Ücreti353.405,19 % 1,43Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.179,93 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu10.510,58 % 0,04Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.380,91 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.345,28 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.755,1 % 0,02TOPLAM GİDERLER425.433,03 % 1,72DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.675.856,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791629BIST