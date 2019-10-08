***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri850,64 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri1.653,68 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.319,55 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti6.875,99 % 0,12Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.062,01 % 0,09Fon Yönetim Ücreti115.825,97 % 2,05Hisse Senedi Komisyonu10.791,87 % 0,19Tahvil Bono Komisyonu2,2 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu197,54 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.304,24 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu763,33 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.540,86 % 0,03TOPLAM GİDERLER149.187,88 % 2,65DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.637.470,88 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791630BIST