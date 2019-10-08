***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri318,92 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,16Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.206,65 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti8.563,6 % 0,38Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.051,05 % 0,1Fon Yönetim Ücreti31.490,78 % 1,51Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu51,6 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.063,64 % 0,05Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.264,7 % 0,11Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler685,7 % 0,03TOPLAM GİDERLER51.003,98 % 2,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.090.084,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791625BIST