***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 17:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ECT Fonu 2019/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
318,92 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.307,36 % 0,16
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.206,65 % 0,06
Bağımsız Denetim Ücreti
8.563,6 % 0,38
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.051,05 % 0,1
Fon Yönetim Ücreti
31.490,78 % 1,51
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
51,6 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.063,64 % 0,05
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.264,7 % 0,11
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
685,7 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
51.003,98 % 2,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.090.084,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791625
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,21
|Açılış
|: 282,24
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88