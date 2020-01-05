***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEC2 Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.179,14 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri1.653,68 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.319,55 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti10.262,67 % 0,18Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.726,1 % 0,12Fon Yönetim Ücreti156.271,92 % 2,74Hisse Senedi Komisyonu14.621,25 % 0,26Tahvil Bono Komisyonu2,2 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu197,54 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.941,03 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu763,33 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.870,59 % 0,03TOPLAM GİDERLER199.809 % 3,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.710.687,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807628BIST