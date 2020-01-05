***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECV Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.569,48 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.907,02 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti20.820,46 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.265,04 % 0,12Fon Yönetim Ücreti557.927,88 % 1,89Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.329,74 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu20.254,58 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.878,5 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.811,17 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.695,18 % 0,03TOPLAM GİDERLER664.766,41 % 2,25DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.493.504,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807629BIST