***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECT Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri434,55 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,15Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.206,65 % 0,06Bağımsız Denetim Ücreti10.770,12 % 0,5Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.850,3 % 0,13Fon Yönetim Ücreti42.976,39 % 2Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,1 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.461,66 % 0,07Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.730,59 % 0,13Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.094,51 % 0,05TOPLAM GİDERLER66.903,23 % 3,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.145.490,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807631BIST