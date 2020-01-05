***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECB Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.247,79 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.647,62 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti22.621,06 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.278,36 % 0,06Fon Yönetim Ücreti284.107,91 % 0,95Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu229,91 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu46.702,41 % 0,16Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.441,13 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.825,39 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.671,16 % 0,04TOPLAM GİDERLER401.080,1 % 1,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.989.955,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807632BIST