***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaECA Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri229,71 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,29Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.000,29 % 0,18Bağımsız Denetim Ücreti6.481,03 % 0,58Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.416,82 % 0,13Fon Yönetim Ücreti21.748,53 % 1,94Hisse Senedi Komisyonu236,33 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu2,9 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.021,13 % 0,18Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.806,09 % 0,16TOPLAM GİDERLER39.250,19 % 3,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.121.873,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807633BIST