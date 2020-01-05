***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEBD Fonu 2019/4.Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri592,34 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri3.307,36 % 0,11Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.557,21 % 0,05Bağımsız Denetim Ücreti10.016,31 % 0,34Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.843,49 % 0,13Fon Yönetim Ücreti56.931,98 % 1,94Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu103,88 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.725,85 % 0,09Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.760,36 % 0,06TOPLAM GİDERLER80.838,78 % 2,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.936.929,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807634BIST