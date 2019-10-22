***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYGDMP00043Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi12233903 04.10.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı12233903 GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 13:30 TEFAS Üyesi Kurumlar 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerglobalmdp@global.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFaize dayalı olmayan para ve Sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir oluşturmak 3Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 05/08/2019 - 138Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)12233903 0,005205479 1,9 0,005205479 1,9Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAbdulkadir DOKUMACI 01.02.2019 12 Yıl SPK Düzey 2 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış SUBASAR 06.04.2017 Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı 1999-2011 / Global Menkul Değerler A.Ş. Nişantaşı İrtibat Bürosu Müdürü 2011-2015 / Global Menkul Değerler A.Ş. Merkez Şube Müdürü 2015-2017 / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 2017 - Devam 17 Yıl SPK İleri Düzey + TürevNilgün NACAR 03.09.2018 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. yönetici1994 - 2015 / Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - Devam 22 Yıl SPK İleri Düzey + Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaYeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 K:1 Kağıthane / İstanbul 0212 244 55 66 0212 264 31 52 globalmdp@global.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBarış SUBASAR Genel Müdür 0212 244 55 66 bariss@global.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794204BIST