***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2019 18:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Ekim/2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797291
BIST
18:00103.522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.378,42
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.541
En Düşük
101.812
18:005,7361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0132
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:006,3506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3478
18:00273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,05
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.208.572
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.694
|% 20,00
|
|TIRE
|1,97
|124.065.077
|% 17,96
|
|BOSSA
|6,35
|50.766.121
|% 14,41
|
|CMENT
|13,20
|15.515.621
|% 13,21
|
|ODAS
|1,56
|124.712.939
|% -10,86
|
|KLMSN
|16,24
|59.234.405
|% -9,78
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,76
|18.591.864
|% -8,57
|
|KPHOL
|2,53
|64.082
|% -6,30
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|GARAN
|9,71
|511.783.386
|% 2,32
|
|ASELS
|18,94
|483.547.329
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|THYAO
|12,66
|2.342.502.102
|% 6,03
|
|PETKM
|3,68
|624.342.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|2,34
|351.548.075
|% 3,08
|
|YYAPI
|0,47
|43.711.574
|% 2,17
|
|YGYO
|0,48
|41.973.558
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3348
|7,3716
|% -0,47
|
|Frank
|5,7466
|5,7813
|% -0,43
|
|Riyal
|1,5243
|1,5319
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,22
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,49
|62,49
|0,75
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