***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.10.2019 12:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794206
BIST
13:2597.862
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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