***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 04/07/2019 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu' na 465036 sicil numarası altında kaydedilerek 10/07/2019 tarih ve 9866 sayılı Türkiye ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan edilen Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak Global MD Portföy Katılım Fonu' nun katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahnameSermaye Piyasası Kurulu tarafından 26/09/2019 tarihinde onaylanmıştır.İzahname 2. kısım ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789520BIST