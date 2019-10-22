***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
22.10.2019 12:09
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURK HOLDİNG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAC BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794210
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