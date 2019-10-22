***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACALIS BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İHRAC BELGESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794209BIST