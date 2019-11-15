***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2019 10:03
***EUYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799068
BIST
11:51104.742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 961,64
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:515,7633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:516,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:51271,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 271,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,70
|3.927.769
|% 14,23
|
|KLNMA
|42,94
|20.185.487
|% 11,36
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|DIRIT
|0,98
|2.499.714
|% 7,69
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,15
|11.847.956
|% -6,50
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|KLGYO
|2,57
|34.995.685
|% -4,10
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|GARAN
|9,82
|129.839.425
|% 0,82
|
|ASELS
|19,16
|114.761.478
|% 1,05
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|HALKB
|5,76
|110.684.125
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.072.736
|% 6,30
|
|THYAO
|13,67
|446.827.576
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,33
|72.209.318
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|80.937.755
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,27
|28.749.819
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% 0,28
|
|Frank
|5,8079
|5,8429
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5327
|1,5404
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-3,96
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,33
|62,33
|0,05
|
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