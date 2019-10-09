***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaTemmuz-Eylül 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBirinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMETRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125 % 0,02BPP (günlük)% 0 % 0Ters Repo (O/N)% 0,0015 % 0,002Ters Repo (vadeli)% 0,0015 % 0,002VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,02Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)911 911 1.822 479 2.301 2.301Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)14.854 35.735 50.589 35.280 85.869 85.869Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)15.765 36.646 52.411 35.759 88.170 88.170Ortalama Net Aktif Değer (TL)26.242.631 28.771.528 27.514.066 31.406.002 28.825.607 28.825.607Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,060074 % 0,12736897 % 0,19048802 % 0,1138604 % 0,30587387 % 0,30587387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791808BIST