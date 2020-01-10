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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

10.01.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/10/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Ekim-Aralık 2019 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
911 911 1.822 479 2.301 383 2.684
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
14.854 35.735 50.589 35.280 85.869 38.029 123.898
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
15.765 36.646 52.411 35.759 88.170 38.412 126.582
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
26.242.631 28.771.528 27.514.066 31.406.002 28.825.607 32.387.547 29.723.411
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,060074 % 0,12736897 % 0,19048802 % 0,1138604 % 0,30587387 % 0,11860114 % 0,42586633



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811806


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6346 7,6729 % -0,15  
Frank 6,0006 6,0367 % -0,09  
Riyal 1,5585 1,5663 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 8,25  
Altın Gr. 293 293 0,38  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 64,98 64,98 -0,38  
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