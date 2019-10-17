***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.740.061.009 161.423.308 1.129.265.116 36.126.989Satışların Maliyeti16 -2.732.788.666 -159.870.845 -1.128.110.814 -35.364.151TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.272.343 1.552.463 1.154.302 762.838BRÜT KAR (ZARAR)7.272.343 1.552.463 1.154.302 762.838Genel Yönetim Giderleri17 -944.698 -737.177 -274.072 -254.870Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 13.405 8.208 8.145 2.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -26.905 -2.043 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.314.145 821.451 888.375 510.847TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 4.663 -8.459 238 -6.797FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.318.808 812.992 888.613 504.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.318.808 812.992 888.613 504.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.318.808 812.992 888.613 504.050DÖNEM KARI (ZARARI)6.318.808 812.992 888.613 504.050Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları6.318.808 812.992 888.613 504.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç/( kayıp) 21 0,31590000 0,04060000 0,04440000 0,02520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.174.231 -1.251.100Dönem Karı (Zararı)6.318.808 812.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-112.150 -4.299Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-17 4.402 4.374Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-54.620 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -54.620 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-61.932 -8.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14-15 -61.932 -8.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.967.573 -2.059.793Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 5.967.732 -2.487.561Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 0 833.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 150 19.261Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -4.186 -4.232Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 5.134 49.061Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)235 14.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-13-14 -1.492 -483.665Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.174.231 -1.251.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.200 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -4.200 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.000 -400.000Ödenen Temettüler-82.000 -400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.088.031 -1.651.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 12.088.031 -1.651.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.263.187 7.876.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.351.218 6.225.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 18.351.218 6.263.187Finansal Yatırımlar13.086.573 18.999.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.086.573 18.999.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 13.086.573 18.999.685Ticari Alacaklar8 0Diğer Alacaklar6.157 6.307İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-9 4.500 4.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.657 1.807Peşin Ödenmiş Giderler10 5.299 1.113ARA TOPLAM31.449.247 25.270.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.449.247 25.270.292DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 15.565 15.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 50TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.565 15.767TOPLAM VARLIKLAR31.464.812 25.286.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar26.390 21.256İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 26.390 21.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.033 7.778Diğer Borçlar9 6.849 8.341Kısa Vadeli Karşılıklar17.368 14.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.368 14.388ARA TOPLAM55.640 51.763TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.640 51.763UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar57.189 103.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 57.189 103.956TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.189 103.956TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.829 155.719ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.351.983 25.130.340Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 30.371 30.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-44.673 -29.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.673 -29.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -44.673 -29.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 477.857 456.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 4.569.620 4.466.745Net Dönem Karı veya Zararı6.318.808 206.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.351.983 25.130.340TOPLAM KAYNAKLAR31.464.812 25.286.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777Transferler15 0 0 0 1.399.116 -1.491.037 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 0 91.921 0 812.992 804.819 804.819Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -8.173 0 0 0 0 0Kar Payları-400.000 -400.000 -400.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -27.791 456.279 4.466.745 812.992 25.738.596 25.738.596Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15 0 0 21.578 102.875 -124.453 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 0 0 0 6.318.808 6.303.643 6.303.643Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -15.165 0 0 0 0 0Kar Payları0 -82.000 -82.000 -82.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 30.371 -44.673 477.857 4.569.620 6.318.808 31.351.983 31.351.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.318.808 812.992 888.613 504.050DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.165 -8.173 -7.391 -5.899Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.165 -8.173 -7.391 -5.899Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.165 -8.173 -7.391 -5.899TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.303.643 804.819 881.222 498.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.303.643 804.819 881.222 498.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793808BIST