***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
20.11.2019 10:29
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 100.000 adet EUYO hisse senedi 1,07-1,08 fiyat ile geri satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUYO 19/11/2019 100.000 % 0,5 1,07 % 14,5 9.213 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799740
BIST
11:12107.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 50,28
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:125,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:126,3136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:12271,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,75
|Açılış
|: 271,45
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,58
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.606.356
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,49
|5.910.641
|% 8,19
|
|COSMO
|1,62
|8.100
|% 8,00
|
|PINSU
|2,34
|11.002.923
|% -14,60
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.397.951
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,15
|319.426.865
|% 0,21
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|GARAN
|10,29
|111.232.351
|% 0,39
|
|AKBNK
|7,83
|102.173.827
|% 0,77
|
|VAKBN
|5,05
|100.033.346
|% 1,61
|
|PETKM
|3,77
|288.526.015
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.069.629
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|38.786.725
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.270.138
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.096.451
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3519
|7,3888
|% 0,11
|
|Frank
|5,7433
|5,7779
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5181
|1,5257
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,06
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,18
|
Seans Raporu
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 27 artarak (% 0.05 ) 132, 805
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11:24
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11:24EUHOL
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