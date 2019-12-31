***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
31.12.2019 09:30
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Menkul Kıymet Yatırım Or
12:17114.626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -127,82
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.597
12:175,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9513
En Düşük
5,9419
12:176,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6757
En Düşük
6,6569
12:17291,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,86
|Açılış
|: 291,60
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|12.535.853
|% 19,89
|
|ADBGR
|7,04
|9.859.624
|% 13,00
|
|INFO
|8,90
|2.323
|% 10,83
|
|BALAT
|1,24
|57.309
|% 9,73
|
|UMPAS
|0,62
|11.308
|% 8,77
|
|KLGYO
|4,24
|69.656.185
|% -10,36
|
|QNBFB
|34,60
|230.955
|% -10,13
|
|FRIGO
|10,62
|189.748
|% -9,92
|
|EGCYH
|0,20
|34.169
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,32
|30.722
|% -8,57
|
|THYAO
|14,44
|859.604.470
|% 0,91
|
|ASELS
|20,80
|472.684.331
|% 1,56
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|HALKB
|5,98
|235.575.446
|% 0,84
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|ISGYO
|1,73
|205.280.614
|% -0,57
|
|PETKM
|3,81
|376.333.861
|% 1,87
|
|KARSN
|1,59
|150.092.039
|% 3,25
|
|IHYAY
|1,04
|78.846.927
|% 0,97
|
|IHLGM
|1,21
|89.174.051
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7945
|7,8336
|% 0,31
|
|Frank
|6,1190
|6,1559
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.524
|1.524
|9,06
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,86
|
|Cumhuriyet
|1.930
|1.959
|14,00
|
|Tam
|1.921
|1.969
|13,92
|
|Yarım
|929
|953
|6,73
|
|Çeyrek
|466
|476
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,01
|