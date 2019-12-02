***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 4,92 239.431,31 3,83 0,72EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1.962.005 1,14 1,39 2.727.186,95 43,64 8,22HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,49 0,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 2.900.000 0,74 1,12 3.248.000 51,97 9,79EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.930.669,9 6.249.718,26 100 18,84B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 6,86 4 685.000 1 15/02/2019 15,28 1 688.058,18 11,39 2,07TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 22,85 1,04 146.123,64 2,42 0,44TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 6,45 4 566.000 1 21/06/2019 17,25 1,03 584.378,8 9,67 1,76TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,85 4 350.000 1 07/08/2019 15,26 1,01 353.559,62 5,85 1,07TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 17,13 1,03 512.902,17 8,49 1,55TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 6,73 4 1.700.000 1 25/01/2019 16,73 1,02 1.729.335,53 28,62 5,21TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 6,72 8 2.000.000 1 31/05/2019 13,22 1,01 2.028.748,39 33,57 6,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.941.000 6.043.106,33 100 18,22B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIXS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT XS0558618384 100.000 1,55 24/05/2011 3,25 325.762,03 100 0,98GRUP TOPLAMI- 100.000 325.762,03 100 0,98E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 02/12/2019 TRT050624T19 13,8 500.567,12 1,06 29/11/2019 14,79 471.875 1,06 500.567,12 2,44 1,51REPO 02/12/2019 TRT180123T10 14 9.510.931,51 1,02 29/11/2019 15,02 9.342.495 1,02 9.510.931,51 46,27 28,67REPO 02/12/2019 TRT180123T10 14 10.512.082,19 1,01 29/11/2019 15,02 10.325.915 1,02 10.512.082,19 51,14 31,69BPP 02/12/2019 BPP 12,9 30.031,81 0 29/11/2019 13,76 30.031,81 0,15 0,09GRUP TOPLAMI- 20.553.612,63 20.553.612,63 100 61,96ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.525.282,53 33.172.199,25 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.172.199,3 % 0 % 101,33B. HAZIR DEĞERLER7.831,78 % 0 % 0,02a) Kasa3.657,51 % 46,7 % 0,01b) Bankalar4.174,27 % 53,3 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)11.699,43 % 0 % 0,04a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar11.699,43 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)10.775,53 % 0 % 0,03D. BORÇLAR (-)-466.151,4 % 0 -% 1,42a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-887,1 % 0,19 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-465.264,3 % 99,81 -% 1,42NET VARLIK DEĞERİ32.736.354,64 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,6368 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.11.2019 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801139BIST