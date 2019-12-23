***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak bölüm yöneticisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri Bölüm YöneticisiFakı Buluç DEMİREL Tel : 0 312 201 88 00 Faks : 0 312 286 96 58 e-posta : fakibulucdemirel@euroyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804748BIST