***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 11:58
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak bölüm yöneticisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir Saygılarımızla. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Fakı Buluç DEMİREL Tel : 0 312 201 88 00 Faks : 0 312 286 96 58 e-posta : fakibulucdemirel@euroyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804748
BIST
12:31111.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 574,95
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.770
En Düşük
111.266
12:315,9361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:316,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:31283,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,31
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|80.958.413
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.277.753
|% 12,10
|
|QNBFL
|82,00
|2.543.596
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.510.519
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.090.242
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.999.381
|% 0,12
|
|VESTL
|14,33
|248.580.768
|% 7,34
|
|KOZAA
|10,28
|240.957.995
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.256.257
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.326.534
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|125.896.759
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7007
|7,7393
|% -0,02
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5854
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,06
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|