***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.12.2019 15:19
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 67.114,094 100.671,141 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 Hamiline
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 19.932.885,906 29.899.328,859 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUYO, TREEURY00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
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Şirket ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,
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Sermaye artırımında (A) grubu pay sahibine (A) grubu, (B) grubu pay sahibine (B) grubu pay verilmesine,
- Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve
KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804555
BIST