***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi İmzalanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 67.114,094 100.671,141 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 HamilineB Grubu, EUYO, TREEURY00011 19.932.885,906 29.899.328,859 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUYO, TREEURY00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, aracılık işlemlerinin yürütülmesi için 08.01.2020 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810576BIST