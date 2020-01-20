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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 67.114,094 100.671,141 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURY00029 Hamiline
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 19.932.885,906 29.899.328,859 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUYO, TREEURY00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 30.000.000,000 150,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak,20.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813601


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ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
HUBVC 29,74 34.449.092 % 17,18  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6677 7,7061 % 0,35  
Frank 6,0820 6,1186 % 0,36  
Riyal 1,5723 1,5802 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 4,03  
Altın Gr. 297 297 2,03  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,05 18,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 65,33 65,33 0,48  
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