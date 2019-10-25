***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDuran ŞAHİN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 22.01.2019 0 312-201 88 00 duran.sahin@euroyatirim.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 67114.094 TRY 0,33 Var İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 19932885.906 TRY 99,67 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794878BIST