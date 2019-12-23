***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.12.2019 11:59
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan Kurumsal Yönetim Komite üyeleri 23.12.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Saygılarımızla
Kurumsal Yönetim Komitesi
Metin YILDIRIM Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fakı Buluç DEMİREL Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804749
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|KARSN
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|ALBRK
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|ALBRK
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|% 7,41
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|IHLGM
|1,00
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|EKGYO
|1,43
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|% 0,00
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|KRDMD
|2,54
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|% -0,39
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|7,7417
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.484
|1.485
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|Altın Gr.
|283
|283
|1,07
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|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
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|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
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|Yarım
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|926
|2,42
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|Çeyrek
|453
|463
|1,21
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|Gümüş.Ons
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