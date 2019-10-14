***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2019-31.12.2019Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.10.2019Tescil Tarihi08.10.2019Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su14.10.2019AçıklamalarŞirketimiz 01/10/2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08/10/2019 tarihinde tescil edilmiş ve 14/10/2019 tarih ve 9929 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792899BIST