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***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.10.2019 11:32
GÜNCEL HABERLER

***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.10.2019
Tescil Tarihi
08.10.2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.10.2019
Açıklamalar

Şirketimiz 01/10/2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08/10/2019 tarihinde tescil edilmiş ve 14/10/2019 tarih ve 9929 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır





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