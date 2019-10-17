***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.502 0 0 0 -1.285.890 1.336.290 0 2.195.902 0 2.195.902Transferler886.396 449.894 -1.336.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.945 63.945 63.945Dönem Sonu Bakiyeler19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -835.996 63.945 0 2.259.847 0 2.259.847Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -835.996 4.389 0 2.200.291 0 2.200.291Transferler4.389 -4.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.225 84.614 83.389 83.389Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler19 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931.898 0 0 0 -831.607 84.614 0 3.783.680 0 3.783.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.939 -148.336Dönem Karı (Zararı)84.614 63.945Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)84.614 63.945Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.637 28.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 3.651 524Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.042 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.042 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 30.944 28.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.312 -240.867Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.939 -98.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34.939 -98.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.761 -6.173İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.761 -6.173Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.955 -138.846Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.916 -391İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.916 -391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.925 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.781 17.608İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.781 17.608İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.655 -14.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-46.655 -14.418Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.939 -148.336YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.771 1Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-42.771 1Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-42.771 1FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.559.168 -148.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 1.559.168 -148.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.875.414 1.879.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.434.582 1.731.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.434.582 1.875.414Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 34.939İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 34.939Diğer Alacaklar176.842 171.081İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 176.842 171.081Peşin Ödenmiş Giderler11 41.316 44.271İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 41.316 44.271Diğer Dönen Varlıklar18 86.671 40.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 86.671 40.016ARA TOPLAM3.739.411 2.165.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.739.411 2.165.721DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 11.442 1.740Mobilya ve Demirbaşlar11.442 1.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 29.418 0Lisanslar29.418Ertelenmiş Vergi Varlığı26 92.038 122.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.898 124.722TOPLAM VARLIKLAR3.872.309 2.290.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar10.008 6.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 10.008 6.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.141 6.066Diğer Borçlar65.366 54.718İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 65.366 54.718ARA TOPLAM77.515 66.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.515 66.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 16.429İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 16.429Uzun Vadeli Karşılıklar11.114 6.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 11.114 6.847TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.114 23.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.629 90.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.783.680 2.200.291Ödenmiş Sermaye19 3.600.000 2.100.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.225 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.225 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.225 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 931.898 931.898Yasal Yedekler931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -831.607 -835.996Net Dönem Karı veya Zararı84.614 4.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.783.680 2.200.291TOPLAM KAYNAKLAR3.872.309 2.290.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 264.910 308.490 100.024 163.725Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 264.910 308.490 100.024 163.725BRÜT KAR (ZARAR)264.910 308.490 100.024 163.725Genel Yönetim Giderleri21 -429.244 -348.974 -230.438 -169.192Pazarlama Giderleri21 -5.928 -4.317 0 -2.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 3.699 67 3.553 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-166.563 -44.734 -126.861 -7.592Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 282.466 136.741 186.214 67.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.903 92.007 59.353 59.817Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)115.903 92.007 59.353 59.817Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.289 -28.062 -16.181 -15.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -31.289 -28.062 -16.181 -15.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)84.614 63.945 43.172 44.056DÖNEM KARI (ZARARI)84.614 63.945 43.172 44.056Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları84.614 63.945 43.172 44.056Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.225 0 -929Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.570 0 -1.190Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler345 0 261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 345 0 261Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.225 0 -929TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.389 63.945 42.243 44.056Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.389 63.945 42.243 44.056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793626BIST