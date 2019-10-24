***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler886.396 449.894 -1.336.290 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.432 46.432 46.432Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 2.100.000 931.898 -835.996 46.432 2.242.334 2.242.334Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.389 -4.389 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.968 49.360 47.392 47.392Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı1.500.000 1.500.000 1.500.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 3.600.000 -1.968 931.898 -831.607 49.360 3.747.683 3.747.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.171 -45.564Dönem Karı (Zararı)49.360 46.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.360 46.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.277 27.374Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 7.210 787Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.096 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.096 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 20.971 26.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-71.466 -119.370Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.129 -10.631İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.129 -10.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.070 -12.542İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.070 -12.542Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)23.613 -93.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.996 9.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.996 9.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.463 14.784Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.393 -6.666İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-18.393 -6.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.028 -20.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.028 -20.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.171 -45.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.194.069 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.128.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.852 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.852 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.850 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri850 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.679.048 -45.564NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 -1.679.048 -45.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.875.414 1.879.519DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ196.366 1.833.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 196.366 1.875.414Finansal Yatırımlar7 3.128.217 0Diğer Finansal Yatırımlar7 3.128.217 0Ticari Alacaklar60.068 34.939İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 60.068 34.939Diğer Alacaklar183.151 171.081İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 183.151 171.081Peşin Ödenmiş Giderler11 20.658 44.271İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 20.658 44.271Diğer Dönen Varlıklar18 74.044 40.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 74.044 40.016ARA TOPLAM3.662.504 2.165.721TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.662.504 2.165.721DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 31.199 1.740Mobilya ve Demirbaşlar31.199 1.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 29.183 0Lisanslar29.183 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 0 122.982TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.382 124.722TOPLAM VARLIKLAR3.722.886 2.290.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar850 0Ticari Borçlar3.096 6.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.096 6.092Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.603 6.066Diğer Borçlar52.754 54.718İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 52.754 54.718Kısa Vadeli Karşılıklar2.810 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.810 0ARA TOPLAM63.113 66.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.113 66.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 16.429İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23 0 16.429Uzun Vadeli Karşılıklar14.101 6.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 14.101 6.847Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 -102.011 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER-87.910 23.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER-24.797 90.152ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.747.683 2.200.291Ödenmiş Sermaye19 3.600.000 2.100.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.968 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.968 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.968 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 931.898 931.898Yasal Yedekler931.898 931.898Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -831.607 -835.996Net Dönem Karı veya Zararı49.360 4.389TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.747.683 2.200.291TOPLAM KAYNAKLAR3.722.886 2.290.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 353.199 375.961 88.289 67.471Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20 353.199 375.961 88.289 67.471BRÜT KAR (ZARAR)353.199 375.961 88.289 67.471Genel Yönetim Giderleri21 -733.278 -533.008 -304.034 -184.034Pazarlama Giderleri21 -7.929 -7.327 -2.001 -3.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.647 430 1.948 363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-382.361 -163.944 -215.798 -119.210Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 453.247 236.963 170.781 100.222FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.886 73.019 -45.017 -18.988Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.886 73.019 -45.017 -18.988Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.526 -26.587 9.763 1.475Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -21.526 -26.587 9.763 1.475SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.360 46.432 -35.254 -17.513DÖNEM KARI (ZARARI)49.360 46.432 -35.254 -17.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları49.360 46.432 -35.254 -17.513Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.968 0 -743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.523 -953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler555 0 210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 555 0 210Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.968 0 -743 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.392 46.432 -35.997 -17.513Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.392 46.432 -35.997 -17.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794483BIST