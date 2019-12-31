***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2019 tarih ve 32992422-205.03.03-E.16352 sayılı izni ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Yatırım Danışmanlığı ve Yurt Dışı Emir İletimine Aracılık Faaliyetlerinde bulunmaya hak kazanmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806134BIST