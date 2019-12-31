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***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2019 15:02
GÜNCEL HABERLER


  Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2019 tarih ve 32992422-205.03.03-E.16352 sayılı izni ile 01.01.2020 tarihinden itibaren  Yatırım Danışmanlığı ve Yurt Dışı Emir İletimine Aracılık Faaliyetlerinde bulunmaya hak kazanmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
 
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806134


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IHGZT 6,81 17.994.986 % 19,89  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,04 18.559.559 % 13,00  
IHEVA 3,05 4.036.110 % 12,96  
KLMSN 20,68 79.296.271 % 12,33  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8287 7,8680 % 0,75  
Frank 6,1393 6,1763 % 0,43  
Riyal 1,5814 1,5893 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.522 6,59  
Altın Gr. 291 291 1,18  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.917 1.965 9,81  
Yarım 927 951 4,75  
Çeyrek 465 475 2,37  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,12  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 65,89 65,89 -0,76  
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