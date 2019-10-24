***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
24.10.2019 12:50
***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/10/2019
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794485
BIST
14:31101.221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.436,12
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.234
En Düşük
100.384
14:315,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0357
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:316,4261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:31275,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,89
|Açılış
|: 275,98
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.325.689
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.857
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,01
|5.510.066
|% 15,97
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,73
|1.284.449
|% -4,71
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,02
|747.486.064
|% 1,01
|
|GARAN
|9,85
|438.007.847
|% 2,60
|
|AKBNK
|7,31
|372.960.641
|% 1,53
|
|ASELS
|18,39
|244.700.527
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,27
|183.404.144
|% 0,89
|
|CEMAS
|1,22
|97.130.218
|% 9,91
|
|IHYAY
|0,92
|66.893.070
|% 6,98
|
|ISFIN
|2,43
|173.883.757
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,28
|88.603.033
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3979
|7,4350
|% 0,19
|
|Frank
|5,7868
|5,8217
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5297
|1,5373
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-1,82
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,54
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-9,76
|
|Yarım
|879
|902
|-4,72
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,01
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:45XU100
Endeks 101, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 5, 010.00 milyon TL de
-
14:45GYHOL
Yüzde 19.96 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 356 adet işlem
-
14:44GEDIK
Yüzde 15.74 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 841 adet işlem
-
14:43NATEN
Yüzde 6.38 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 432, 376 adet işlem
-
14:42ERBOS
Yüzde 5.00 oranında artışla 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 895 adet işlem