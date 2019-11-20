***FBBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.11.2019 10:32
***FBBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FBBNK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
07/01/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Fibabanka A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFIBA22018
Nominal Değer (TL)
54.950.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/11/2019
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
12/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799743
BIST
11:14107.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,52
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:145,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:146,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:14271,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.208.872
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|18.355.350
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,52
|6.125.520
|% 8,92
|
|AKENR
|0,80
|22.208.616
|% 8,11
|
|PINSU
|2,37
|11.440.253
|% -13,50
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.446.086
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,19
|407.209.748
|% 0,50
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|GARAN
|10,27
|121.282.670
|% 0,20
|
|AKBNK
|7,82
|104.765.679
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,04
|104.513.382
|% 1,41
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|TSKB
|1,04
|42.303.025
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|58.365.397
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|57.385.648
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|47.342.504
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3501
|7,3870
|% 0,09
|
|Frank
|5,7430
|5,7776
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5182
|1,5259
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,06
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,18
|