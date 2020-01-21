***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/01/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Bankamızın notlarını aşağıdaki şekilde teyit etmiştir: - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Notu "B" - Finansal Kapasite Notu "b" - Destek Notu "5" - Destek tabanı "NF" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A-(tur)" (görünüm durağan) - Tahvil Kredi Notu "B+/RR4" - Sermaye Benzeri Tahvil KrediNotu "B-/RR5" Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813686BIST