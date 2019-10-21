***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:12/09/19 ve 23/09/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, toplam 3.500.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794106BIST