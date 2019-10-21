***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2019 16:59
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi:12/09/19 ve 23/09/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, toplam 3.500.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794106
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