***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:02.12.19 ve 03.12.19 tarihli açıklamalarımız,İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde 2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 50.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803635BIST