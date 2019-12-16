***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi
16.12.2019 15:17
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi:02.12.19 ve 03.12.19 tarihli açıklamalarımız,
İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde 2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 50.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803635
BIST
16:22111.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 640,23
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:225,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0364
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:226,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:22277,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 1,98
|Açılış
|: 277,93
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,01
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7863
|7,8254
|% 0,68
|
|Frank
|5,9290
|5,9647
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,54
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,84
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,88
|
|Yarım
|885
|908
|7,20
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,22
|