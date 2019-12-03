***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı-SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.12.2019Ek AçıklamalarBankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 50.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801610BIST