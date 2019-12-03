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***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.12.2019 18:41
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı-SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019

Ek Açıklamalar
Bankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 50.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801610


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4614 7,4989 % 0,65  
Frank 5,8088 5,8438 % 0,67  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 16,74  
Altın Gr. 274 274 3,40  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,12 17,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,99 60,99 0,07  
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