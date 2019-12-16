***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı-SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2020Ek Açıklamalarİlgi: 02/12/19 ve 03/12/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 50.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK nezdinde başvurumuz onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 1) BasvuruFormu-Tier 1 50 mio USD İhraç Limiti.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803634BIST