***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 03.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2020Ek Açıklamalarİlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankacılık faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 30.000.000 Amerikan Doları nominal tutarda, yurt dışında, USD cinsinden, vadesiz, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek değişken faiz oranına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK nezdinde başvurumuz onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Tertip ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805131BIST